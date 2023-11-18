Названы самые бюджетные авто с пробегом

На сегодняшний день средняя цена бюджетного автомобиля с пробегом составляет примерно 1 млн рублей. Тем не менее, и в текущих реалиях можно найти относительно недорогую машину, рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник в беседе с Lenta.