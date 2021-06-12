Лукаку об Эриксене: «Много плакал перед игрой. Рад победе над Россией, но мысли – с Кристианом»

Форвард сборной Бельгии и «Интера» Ромелу Лукаку высказался о победе над Россией (3:0) на Евро-2020. Игра проходила после встречи Дании с Финляндией (0:1), по ходу которой одноклубник Лукаку Кристиан Эриксен потерял сознание и был доставлен в больницу после реанимационных процедур на поле.