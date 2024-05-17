Россиян предупредили о новом способе «угона» сим-карт

Мошенники научились похищать сим-карты дистанционно – они подделывают учетную запись у оператора связи и перевыпускают eSIM, в результате чего прежний владелец лишается доступа к своему телефонному номеру, рассказал агентству «Прайм» бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.