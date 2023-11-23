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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фигурист Морозов о хоккее: «Тренируюсь в свое удовольствие. До уровня КХЛ мне еще далеко, но стараюсь двигаться вперед»

«В детстве меня хотели отдать в хоккей, но поскольку на коньки я встал достаточно поздно для хоккея – в шесть лет, – то выбор пал на фигурное катание.

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