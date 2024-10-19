Лукашенко заявил, что Белоруссия чисто и аккуратно изберет президента

Белорусы чисто и аккуратно на глазах мирового сообщества изберут своего президента. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на празднике тружеников села "Дожинки" в городе Воложин Минской области, передает ТАСС.
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