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Царьград

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Александр Тихонов выразил соболезнования в связи с уходом Чепикова

Александр Тихонов выразил соболезнования в связи с уходом Чепикова

Александр Тихонов отозвался на новость о кончине Сергея Чепикова, двукратного олимпийского чемпиона. Чепиков, триумфатор Олимпиад 1988 и 1994 годов, ушел из жизни после борьбы с онкологией.

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