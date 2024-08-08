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Можем ли мы услышать температуру? Новое исследование утверждает, что это возможно

Можем ли мы услышать температуру? Новое исследование утверждает, что это возможно

Исследователи обнаружили, что люди могут определять температуру воды по звуку. Они проанализировали, как люди воспринимают тепловые свойства с помощью слуховых сигналов, используя методы машинного обучения.

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