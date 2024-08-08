Можем ли мы услышать температуру? Новое исследование утверждает, что это возможно

Исследователи обнаружили, что люди могут определять температуру воды по звуку. Они проанализировали, как люди воспринимают тепловые свойства с помощью слуховых сигналов, используя методы машинного обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии