Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве: главное за сутки

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. В России проведут испытания системы пеленгации беспилотников Вооруженных сил Украины «Т1-ам», разведгруппа из состава спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских, а экс-президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по столице.