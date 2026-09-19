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Калужские новости

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Инфляция в Калужской области к 2029 году снизится до 4%

Инфляция в Калужской области к 2029 году снизится до 4%

В 2026 году инфляция в Калужской области ожидается на уровне 6,3%, а к 2029 году власти прогнозируют снижение до 4%.

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