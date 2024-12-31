Юрист Рамзенкова рассказала, как встретить Новый год во дворе без штрафа

Россияне, которые планируют отмечать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны помнить, что даже в праздничный день можно получить штраф за нарушение тишины, распитие алкоголя и запуск фейерверков.
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