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Юрист Рамзенкова рассказала, как встретить Новый год во дворе без штрафа

Юрист Рамзенкова рассказала, как встретить Новый год во дворе без штрафа

Россияне, которые планируют отмечать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны помнить, что даже в праздничный день можно получить штраф за нарушение тишины, распитие алкоголя и запуск фейерверков.

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