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Царьград

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Сирень венгерская появилась на Мемориале в Чите в рамках «Леса Победы»

Сирень венгерская появилась на Мемориале в Чите в рамках «Леса Победы»

Сотрудники Забайкальской железной дороги 22 сентября высадили сирень венгерскую на читинском Мемориале «Боевая и трудовая слава Забайкальцев», посвятив посадки железнодорожникам-участникам Великой Отечественной войны.

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