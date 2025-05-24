Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким» для Запада

Пиндосы, ОН не русский, ОН украинец по национальности!👍👈😜

rМ

ruslava Митькина

Надо держать свою линию! Боятся Мединского, значит он все делает правильно. Пусть боятся и дальше. И вообще, какое они имеют право нам указывать?