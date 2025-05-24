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Добрый Мир

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Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким» для Запада

Американцы взвыли: «Уберите Мединского» – российский переговорщик оказался слишком «жестким» для Запада

Roman Naumov\URA.RU\Global Look Press Американская сторона дала понять, что в преддверии следующего раунда контактов между Москвой и Киевом Вашингтон настаивает на исключении из российской делегации представителей «ястребиного лагеря» – сторонников «жесткой линии», в частности, Владимира Мединского.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндосы, ОН не русский, ОН украинец по национальности!👍👈😜
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12 час.
ruslava Митькина
Надо держать свою линию!  Боятся Мединского, значит он все делает правильно. Пусть боятся и дальше. И вообще, какое они имеют право нам указывать?
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12 час.
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