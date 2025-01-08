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Пентагон: на базе Рамштайн утвердят военные потребности ВСУ до 2027 года

Пентагон: на базе Рамштайн утвердят военные потребности ВСУ до 2027 года

Встреча лидеров контактной группы по обороне Украины будет проведена на американской авиабазе Рамштайн в Германии с целью определения и утверждения военных потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2027 года, заявили в Пентагоне.

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