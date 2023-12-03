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Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Русский флаг на западной окраине Марьинки — главный кадр этой недели. Это еще не говорит о полном освобождении поселка, идет зачистка, и по подвалам еще кое-где сидят боевики ВСУ, но это, безусловно, символ, символ неизбежного.

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