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В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

Против России может быть начата военная операция, которая будет воздушно-наземной или воздушно-морской, и включит в себя один глобальный удар и ряд следующих за ним массированных ракетно-авиационных ударов.

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