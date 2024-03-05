В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

Против России может быть начата военная операция, которая будет воздушно-наземной или воздушно-морской, и включит в себя один глобальный удар и ряд следующих за ним массированных ракетно-авиационных ударов.
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