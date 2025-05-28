Дугин: "Мы подошли в войне к переломному моменту"

Александр Дугин рассказал, что является главным ресурсом страны для государства, страны, народа. По его мнению, нам жизненно важно сейчас особое напряжение воли - ситуация становится только радикальнее усилиями противника: "мы подошли в войне к переломному моменту".
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