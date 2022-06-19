Майкл Томпсон: «Стивен Эй Смит убрал Уилта Чемберлена из Топ-10, чтобы добавить Стефа Карри? Как?»

Бывший игрок НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, не верит, что телеведущий Стивен Эй Смит не включил легендарного центрового Уилта Чемберлена в десятку величайших игроков всех времен.
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