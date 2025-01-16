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Киев критикует премьер-министра Великобритании Стармера за осторожную помощь

Киев критикует премьер-министра Великобритании Стармера за осторожную помощь

Киев выразил недовольство медленным визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, критикуя его за сдержанный подход к помощи Украине в сравнении с Джо Байденом.

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