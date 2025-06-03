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Врач Демьяновская: бросить курить мешают не сигареты, а связанные с ними ритуалы

Врач Демьяновская: бросить курить мешают не сигареты, а связанные с ними ритуалы

Отказ от курения — это не просто борьба с вредной привычкой, а преодоление зависимости, связанной с работой нервной системы.

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