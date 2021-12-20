Ронни О’Салливан победил Нила Робертсона в финале World Grand Prix 2021

Ронни О’Салливан обыграл Нила Робертсона в финале турнира World Grand Prix 2021 со счетом 10-8, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты World Grand Prix 2021 Турнирная таблица, результаты World Grand Prix 2021 Расписание трансляций World Grand Prix 2021 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Видео World Grand Prix 2021 Ронни О’Салливан блестяще продемонстрировал свое непревзойденное мастерство, когда он, отставая со счетом 7-5, победил Нила Робертсона со счетом 10-8 в финале турнира World Grand Prix 2021.