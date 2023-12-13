Дело Бегбедера: изнасилование или просто шантаж?

Полиция отпустила известного французского писателя Фредерика Бегбедера. Ранее его задержали по обвинению в изнасилованииТолько появилось ощущение, что харассмент-скандалы на Западе уходят в прошлое, как в конце лета глава Федерации футбола Испании был отстранен от должности за поцелуй с футболисткой на награждении женского чемпионата.