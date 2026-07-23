ММК за полгода 2026 года получил убыток 19,11 млрд рублей

Выручка компании за полгода упала на 10%, показатель EBITDA снизился на 40,9%.Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по итогам первого полугодия 2026 года получила убыток в размере 19,11 млрд рублей по МСФО.
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