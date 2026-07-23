НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

14 подписчиков

ММК за полгода 2026 года получил убыток 19,11 млрд рублей

ММК за полгода 2026 года получил убыток 19,11 млрд рублей

Выручка компании за полгода упала на 10%, показатель EBITDA снизился на 40,9%.Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по итогам первого полугодия 2026 года получила убыток в размере 19,11 млрд рублей по МСФО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии