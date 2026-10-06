Варшава и Киев: диалог без ответов

Визит главы МИД Украины в Варшаву не принес прорыва в отношениях двух стран. Кризис, спровоцированный решением Киева о героизации УПА, продолжает углубляться.
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