В России подешевел популярный корейский седан

В начале текущего года седан приятно удивил российских автолюбителей снижением цен. Если в конце прошлого года стоимость автомобиля составляла около 2,5 млн рублей, то теперь его можно приобрести по более привлекательной цене.
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