Китайский десантный флот: для захвата Тайваня и контроля над спорными островами

За последние 10 лет численность и качественная составляющая ВМС НОАК существенно возросли. Улучшившиеся возможности современных боевых кораблей и рост количественного состава обусловили выход китайского флота на просторы Мирового океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии