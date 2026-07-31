⚡️Посёлок Красногвардейское частично останется без газа 12 августа Из-за проведения работ с 8:00 до 17:00 газоснабжение будет приостановлено для абонентов по следующим адресам: • ул.
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⚡️Посёлок Красногвардейское частично останется без газа 12 августа Из-за проведения работ с 8:00 до 17:00 газоснабжение будет приостановлено для абонентов по следующим адресам: • ул.