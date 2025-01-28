ВХ: свежая 157-я бригада ВСУ рассыпалась под Покровском

Свежая 157-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины, которую бросили для затыкания дыр на фронте под Покровском, в конце января начала нести большие потери и фактически стала распадаться.
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