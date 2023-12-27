376 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от «ГосМФО» за 11 месяцев 2023 года

172 льготных займа выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») за 11 месяцев 2023 года.
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