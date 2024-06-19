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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева о господдержке спорта в России: «Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей, как я»

– А почему мы задрали планку? Не потому ли, что на спорт завязан престиж государства? – Думаю, твой тезис имеет место быть, отчасти да, спорт престижен для государства.

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