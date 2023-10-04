Министр обороны России поздравил сотрудников образовательных учреждений военного ведомства с Днем учителя

Генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что знания и целеустремленность преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны России зададут вектор дальнейшего развития и самореализации воспитанников.
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