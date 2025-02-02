NYP: пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

Пилот пассажирского самолета, который разбился в Вашингтоне, вероятно, предпринял попытку избежать столкновения с военным вертолетом в последний момент, сообщает газета New York Post, ссылаясь на информацию от Национального совета безопасности на транспорте (NTSB).
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