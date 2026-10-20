ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», АО «Газпром газораспределение Смоленск» и Смоленский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» подписали совместную Программу работы с потребителями – юридическими лицами.
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