Парламентские выборы в Бангладеш

7 января в Бангладеш состоятся парламентские выборы. Срок полномочий парламента составляет 5 лет. Он состоит из 350 членов, из которых 300 избираются прямым путем в одномандатных округах, а 50 зарезервированы для женщин, которые распределяются на пропорциональной основе среди партий, участвующих в выборах.