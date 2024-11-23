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  • Сергей Туренко
    Статья ни о чем. А если он давал наверх необъективные сводки, то отстранить мало, в сталинское время расстрел и все, ...Военкор Котенок: ...
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Адвокат Трифонов: совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел из тюрьмы

Адвокат Трифонов: совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел из тюрьмы

Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости», что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

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