Адвокат Трифонов: совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел из тюрьмы

Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости», что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.