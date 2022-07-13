Фанатов «Ливерпуля» несправедливо обвинили в беспорядках на финале ЛЧ, ответственность – на организаторах. Так говорится в отчете Сената Франции

Фанаты «Ливерпуля» признаны невиновными в беспорядках на финале Лиги чемпионов. 28 мая перед решающим матчем турнира с «Реалом» (0:1) на стадионе «стад де Франс» образовалась серьезная давка, возникшая, как сообщалось ранее, из-за большого числа болельщиков с фальшивыми билетами.
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