Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку Путина ведется до конца января 2024 года В выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, планирует участвовать Владимир Владимирович Путин.
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