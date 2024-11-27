Какую из башен Смоленской крепостной стены восстановят в 2025 году?

В ходе прямой линии губернатор рассказал о ближайших этапах реставрации символа региона. Василий Анохин отметил, что Крепостная стена – гордость не только Смоленска, но и всего региона, его визитная карточка.
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