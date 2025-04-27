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«Крылья Советов» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура РПЛ сезона-2024/2025, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Оренбург».

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