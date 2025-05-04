Расселл Уэстбрук: «Они выбрали не того парня, да?»

Уэстбрук провел в «Лос-Анджелесе» чуть больше года (февраль 2023 – июль 2024), прежде чем «Клипперс» обменяли его в «Юту» на защитника Криса Данна.
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