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Ивановские новости

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Жителям Ивановской области озвучили тенденции на рынке состоятельных инвесторов

Жителям Ивановской области озвучили тенденции на рынке состоятельных инвесторов

ВТБ Private Banking зафиксировал изменение структуры портфелей состоятельных клиентов. Доля акций снижается, а фонды денежного рынка и облигации становятся основными инструментами вложений.

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