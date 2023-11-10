Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Яндекс прокомментировал появление рекламы на «Яндекс.Станциях»

Яндекс прокомментировал появление рекламы на «Яндекс.Станциях»

Да, в «Яндекс.Станциях» в одно прекрасное осеннее утро появилась реклама. Пользователи начали поднимать волну возмущения на тематических форумах и обращаться в службу поддержки продукта российского интернет-гиганта.

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