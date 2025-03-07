Проживающие в РФ граждане Белоруссии смогут избираться в России

Протокол, согласно которому проживающие в России граждане Белоруссии смогут избираться в органы местного самоуправления РФ, одобрил председатель российского правительства Михаил Мишустин, 7 марта сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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