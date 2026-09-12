Встрече Путина и Зеленского быть? Названо конкретное место

Глава Банковой который год пытается добиться тет-а-тета с нашим Верховным главнокомандующим. На фоне попыток возобновить дипломатию для разрешения украинского кризиса данная тема вновь стала актуальной.
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