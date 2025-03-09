Сенатор США Грэм внесет законопроект о введении новых санкций против России

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в воскресенье, 9 марта, сообщил, что вскоре внесет в конгресс законопроект о введении новых санкций против России.
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