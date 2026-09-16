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MeMo-Logic

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Врач опровергла связь вейпов с появлением ранней седины, но напомнила об их вреде

Врач опровергла связь вейпов с появлением ранней седины, но напомнила об их вреде

К пугающим последствиям для здоровья от увлечения вейпами может добавиться еще одно — ранняя седина .

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