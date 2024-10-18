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Рогов сообщил о ликвидации подполковника СБУ, готовившего подрывников

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска ликвидировали подполковника центра спецопераций СБУ Руслана Степанюка, который занимался подготовкой подрывников.

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