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Царьград

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Кому положена сокращенная рабочая неделя: эксперты ответили на вопрос

Кому положена сокращенная рабочая неделя: эксперты ответили на вопрос

Эксперты рассказали, кому положена сокращенная рабочая неделя с сохранением зарплаты.Некоторые категории граждан России имеют право на сокращенную рабочую неделю.

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