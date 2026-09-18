Кому положена сокращенная рабочая неделя: эксперты ответили на вопрос

Эксперты рассказали, кому положена сокращенная рабочая неделя с сохранением зарплаты.Некоторые категории граждан России имеют право на сокращенную рабочую неделю.
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