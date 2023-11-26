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Дариус Гарлэнд получил травму в матче против «Лейкерс» и может пропустить игру с «Торонто»

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд получил повреждение в матче с «Лейкерс» (115:121). Гарлэнд покинул встречу во второй четверти.

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