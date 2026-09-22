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Рязанские новости

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В Рязани осенью откроют новый детский сад №42

В Рязани осенью откроют новый детский сад №42

В детском саду Рязани появятся нейротренажёры, интерактивная песочница и музей истории России. Также на территории оборудуют футбольное поле и метеоплощадку.

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