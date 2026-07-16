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ИА Регнум

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Ереван и Вашингтон обсудили экспорт армянской сельхозпродукции

Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян провел встречу с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли, в ходе которой они обсудили поставки армянской сельхозпродукции в США.

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