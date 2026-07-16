Ереван и Вашингтон обсудили экспорт армянской сельхозпродукции

Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян провел встречу с руководителем зарубежной агрослужбы министерства сельского хозяйства США Дэниелом Уитли, в ходе которой они обсудили поставки армянской сельхозпродукции в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии